Ajax Inter esordio da titolare in Champions League per Pio Esposito | che investitura da parte di Chivu!
Ajax Inter, esordio da titolare in Champions League per Pio Esposito! Chivu si affida sul giovane talento italiano in attacco per sostituire Lautaro. Questa sera, nella sfida di Champions League contro l ‘ Ajax dell’ Inter, Francesco Pio Esposito ha vissuto un momento importante della sua carriera: l’esordio da titolare con la maglia dell’ Inter. Il giovane attaccante, classe 2004, ha dimostrato di meritare la fiducia di Cristian Chivu, venendo schierato dall’inizio in un match cruciale per le ambizioni europee dei nerazzurri. ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE Il debutto di Esposito in Champions League ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi dell’ Inter, che vedono nel giovane attaccante un talento su cui puntare per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com
