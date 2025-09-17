Ajax-Inter Endt | I primi mesi di Chivu furono un incubo si prese una grande responsabilità

La partita tra Ajax e Inter andrà in scena a partire dalle 21:00 del 17 settembre e segnerà il primo passo dei nerazzurri in questa nuova edizione di Champions League. Per Cristian Chivu invece sarà la prima gara da allenatore in panchina nella competizione europea, a guida di quella squadra con cui la Coppa l’ha vinta. Per il tecnico rumeno però le emozioni potrebbero essere contrastanti: per lui, infatti, ci sarà un salto nel passato, e sfiderà proprio quella squadra con cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Lo storico dirigente dell’Ajax David Endt ha raccontato a La Gazzetta dello Sport i primi momenti di Chivu nella squadra olandese: “ I primi mesi furono un vero incubo: giocava, sbagliava, si rialzava, sbagliava ancora, collezionava rossi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

