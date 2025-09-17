Ajax-Inter è vincente la prima europea di Chivu | Thuram fa il toro Sommer di rabbia

Si apre con una vittoria la stagione europea dei nerazzurri e di Cristian Chivu. L’ Inter vince 0-2 sul campo dell’ Ajax grazie alla doppietta di Marcus Thuram, in una partita che ha visto i vice-campioni della competizione dover aspettare i venti minuti del primo tempo prima di trovare la chiave giusta per interpretare il match e poi piegarlo a suo vantaggio. I lancieri partono meglio, spinti dal caldo pubblico della Johan Cruyff Arena. L’intensità all’inizio è alta, e l’ Inter un po’ la soffre, con l’ Ajax più convinto e più furbo. Poi i nerazzurri si accendono, alzano il baricentro aiutati dalle innumerevoli sponde di Pio Esposito – autore di una prestazione di sostanza – e iniziano a mantenere il pallino del gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

