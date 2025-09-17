Ajax-Inter Dumfries | Qui per vincere ed iniziare al meglio Monaco? La partita più…

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Ajax, Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Prime Video trasmettendo tutta la sua determinazione. L’esterno olandese dell’ Inter non ha dubbi sugli obiettivi della squadra: “ Siamo arrivati con il pensiero di vincere, è l’unico obiettivo che abbiamo. Siamo venuti qui per vincere e iniziare al meglio la Champions League “. Un messaggio chiaro, rivolto ai compagni e ai tifosi, per mettere alle spalle le difficoltà e concentrarsi esclusivamente sul campo. Il numero 2 nerazzurro sa che la gara di Amsterdam rappresenta già un crocevia importante della stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it