Ajax Inter dove vederla Sky o Prime?

Ajax Inter dove vederla. La partita con l’ Ajax in programma oggi – mercoledì 17 settembre – alle 21 alla Johan Crujff Arena che segnerà il debutto dell’ Inter nella Champions League 2025-26 sarà trasmessa da Amazon Prime. Il biscione cercherà di riscattare la delusione per la mancata vittoria dell’edizione passata quando, in finale, soccombette pesantemente al Paris Saint Germain con il punteggio di 5-0, mancando l’opportunità di mettere per la quarta volta nella sua bacheca un trofeo che manca dall’edizione 2009-2010. Ajax Inter dove vederla in tv e streaming. Nonostante in contemporanea ci sia anche PSG-Atalanta, Prime ha optato per la trasmissione in esclusiva dell’esordio dell’ Inter contro l’ Ajax. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it