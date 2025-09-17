Ajax Inter Chivu pronto a rivoluzionare la formazione | Barella e Lautaro a rischio
Ajax Inter, dubbi in attacco e centrocampo per la formazione milanese: Chivu pronto a sorpresa per la prima di Champions. L’ Inter si prepara ad affrontare l’Ajax ad Amsterdam nella prima giornata della Champions League 2025-26 con alcune possibili modifiche alla formazione. Nonostante la condizione fisica di Lautaro Martinez sia il principale punto interrogativo, Cristian Chivu potrebbe sorprendere i suoi tifosi con un altro cambio inaspettato. Oltre al dubbio sulla presenza di Lautaro, Chivu starebbe infatti pensando di lasciare fuori Nicolò Barella, dando spazio a Davide Frattesi, alla sua prima partita da titolare in stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
