Ajax-Inter Chivu | Lautaro pronto a subentrare

17 set 2025

Manca sempre meno per il debutto dell’Inter in questa edizione della Champions League. Reduci dalla sconfitta per 4-3 con la Juventus, i nerazzurri desiderano rialzarsi e dimostrare di essere ancora una squadra competitiva. Per centrare tale obiettivo, sarà fondamentale uscire indenni dalla gara con l’Ajax, in programma oggi mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena. Una partita estremamente delicata, contro un cliente che ha dalla sua il calore del pubblico. La Beneamata cercherà di mettere in cascina i primi 3 punti del suo girone unico. Alla luce del match, il tecnico dei meneghini Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Prime Video: “Lautaro non è al meglio ed abbiamo preferito non rischiarlo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

