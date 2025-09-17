Ajax-Inter Chivu | Importante partire bene in Champions Pio Esposito merita elogi

Ajax-Inter Chivu. L’Inter apre la sua avventura in Champions League 202526 nel migliore dei modi: vittoria perentoria in casa dell’Ajax, superato 2-0 grazie alla doppietta di testa di Marcus Thuram, ancora decisivo nelle notti europee. Una prestazione di forza, maturità e identità, che conferma il carattere della nuova squadra di Cristian Chivu. Intervistato da Prime Video, il tecnico nerazzurro ha analizzato la partita con soddisfazione: “Abbiamo dimostrato maturità. La squadra capisce i momenti e sa quando colpire. In Champions è fondamentale partire bene, soprattutto con il nuovo format”. I nerazzurri hanno imposto il proprio gioco per larghi tratti, concedendo agli olandesi solo un possesso sterile nella loro metà campo: “Mi è piaciuto il coraggio di giocare a uomo, togliendo i punti di forza all’Ajax. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

Champions League: Ajax-Inter 0-2 e Paris SG-Atalanta 4-0. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggio - facebook.com Vai su Facebook

: ' I nerazzurri vincono contro l'Ajax con la doppietta di testa di Marcus Thuram dopo un primo tempo difficoltoso e partono bene in Champions League #Tuttosport #Inter #Ajax - X Vai su X

Ajax-Inter, Chivu non ci sta: Serve vedere l'identità del nuovo allenatore? Sempre le stesse domande; Ajax-Inter: Chivu è obbligato a vincere, ma il match è alla portata; Chivu e l'Inter in Champions: Sommer confermato. Piena fiducia, battiamo l'Ajax.

Ajax-Inter, Pio Esposito si gode il momento: messaggio a Chivu - Pio Esposito manda un messaggio a mister Cristian Chivu: l’attaccante nerazzurro è in estasi dopo il debutto assoluto in Champions League. Come scrive spaziointer.it

Chivu a Sky : "L'Inter si potrà godere Esposito per tanto tempo. Modulo? Ho scelto il 3-5-2 per un motivo" - Sono queste le prime parole rilasciate da Cristian Chivu a Sky Sport pochi minuti dopo il triplice fischio ... fcinternews.it scrive