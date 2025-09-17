Ajax Inter Chivu e Heitinga | da compagni di squadra a avversari in panchina per l’esordio in Champions League
Ajax Inter, Chivu e Heitinga, una sfida speciale per il tecnico nerazzurro in Champions: gli ex compagni di squadra ora rivali in panchina. Domani sera, Cristian Chivu e John Heitinga si ritroveranno faccia a faccia sulla panchina di Ajax e Inter, rispettivamente, per l’esordio della Champions League 202526. La partita, che si giocherà ad Amsterdam, avrà un valore particolare per i due allenatori, che hanno condiviso anni da calciatori con la maglia dell’ Ajax, un club che li ha visti protagonisti sul campo in competizioni internazionali. Heitinga, il tecnico olandese dell’ Ajax, ha parlato con emozione durante un’intervista a Sky Sport, non nascondendo la sua felicità per l’opportunità che Chivu ha avuto di allenare l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
