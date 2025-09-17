Ajax Inter Alciato rivela un retroscena su Sommer | Vi svelo un aneddoto | è stato pianificato questo

Ajax Inter, Alciato svela le strategie della società nerazzurra sulla gestione dei portieri dopo Juventus-Inter. Queste le sue parole. Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il giornalista Alessandro Alciato ha raccontato un curioso retroscena riguardante Yann Sommer, titolare indiscusso della porta dell’ Inter dall’inizio della stagione, ma finito recentemente al centro delle discussioni dopo alcuni errori nella partita contro la Juventus. LA GESTIONE DEI PORTIERI – «Forti correnti l’avrebbero voluto in panchina e invece gioca Sommer. Vi svelo un aneddoto: è stato pianificato un turnover già ad inizio campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

