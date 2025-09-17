Ajax-Inter 0-2 Thuram travolgente | Chivu torna alla vittoria
L’attesa è finita e per l’Inter è tempo di dare il via al cammino in Champions League. I nerazzurri hanno messo in archivio la sconfitta per 4-3 con la Juventus e desiderano rialzarsi, dimostrando di essere una squadra competitiva. L’occasione migliore arriva in campo internazionale nella gara con l’Ajax, in programma oggi mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena per il primo turno del girone unico di Coppa Campioni. Una gara estremamente delicata, contro un cliente di storia e tradizione. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti fra i lancieri e la Beneamata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Champions League: Ajax-Inter 0-1e Paris SG-Atalanta 2-0. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggior - facebook.com Vai su Facebook
In campo alle 21 Ajax-Inter e Psg-Atalanta per la prima giornata di Champions League DIRETTA E FOTO #ANSA - X Vai su X
FINALE Ajax-Inter 0-2: la doppietta di Thuram regala un buon debutto europeo; Inter, che partenza: doppio Thuram e Ajax ko 2-0; Champions League: in campo Ajax-Inter 0-2.
Ajax-Inter 0-2: video, gol e highlights - Dopo una prima fase di gara equilibrata e con poche emozioni, Thuram si prende la scena andando vicino al gol, proc ... Scrive sport.sky.it
Ajax-Inter 0-2: Lautaro riposa, a Chivu basta un Thuram da Champions. Sommer decisivo - Fisicamente straripante, ancora a segno, decisivo come nessuno: a tanti interisti non sarà andata giù la sua mancata esultanza contro la Juve, ma stasera tutto il mondo nerazzurro si è aggrappato a Ma ... Come scrive tuttosport.com