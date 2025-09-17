Ajax-Inter 0-2 Thuram | Bravi a rispondere dopo la Juventus

Vince e convince l’Inter, che ha battuto 0-2 l’Ajax mettendo così in cascina i primi 3 punti della sua Champions League. I nerazzurri si sono rialzati con una prova convincente, rialzandosi così dopo la sconfitta per 4-3 con la Juventus. Al termine della sfida, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video: “ Abbiamo fatto una grande partita, i gol sono merito di due ottimi cross di Calhanoglu. Vincere era l’obiettivo e l’abbiamo fatto senza subire gol. Dovevamo rispondere dopo sabato e ci siamo riusciti. Sappiamo che dovremo prendere il massimo dei punti per passare agli ottavi, ci proveremo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

