L’attesa è finita e per l’Inter è tempo di dare il via al cammino in Champions League. I nerazzurri hanno messo in archivio la sconfitta per 4-3 con la Juventus e desiderano rialzarsi, dimostrando di essere una squadra competitiva. L’occasione migliore arriva in campo internazionale nella gara con l’Ajax, in programma oggi mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena per il primo turno del girone unico di Coppa Campioni. Una gara estremamente delicata, contro un cliente di storia e tradizione. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti fra i lancieri e la Beneamata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Ajax-Inter 0-2, la cronaca LIVE: doppietta di Thuram