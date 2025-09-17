Ajax-Inter 0-2 la cronaca LIVE | doppietta di Thuram
L’attesa è finita e per l’Inter è tempo di dare il via al cammino in Champions League. I nerazzurri hanno messo in archivio la sconfitta per 4-3 con la Juventus e desiderano rialzarsi, dimostrando di essere una squadra competitiva. L’occasione migliore arriva in campo internazionale nella gara con l’Ajax, in programma oggi mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena per il primo turno del girone unico di Coppa Campioni. Una gara estremamente delicata, contro un cliente di storia e tradizione. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti fra i lancieri e la Beneamata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Champions League: Ajax-Inter 0-1e Paris SG-Atalanta 2-0. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggior - facebook.com Vai su Facebook
In campo alle 21 Ajax-Inter e Psg-Atalanta per la prima giornata di Champions League DIRETTA E FOTO #ANSA - X Vai su X
Champions League, Psg subito letale: 2 a 0 con l'Atalanta. Ajax-Inter 0-2 al 47' - Paris SG-Atalanta, cronaca testuale; Ajax-Inter di Champions League diretta 0-2: doppietta di Thuram, due gol di testa da calcio d'angolo; LIVE Ajax-Inter 0-2: Thuram trova subito la doppietta, ancora di testa!.
LIVE - Ajax-Inter 0-0, 8': inizio all'attacco per i nerazzurri, Jaros in due tempi sul tiro di Dimarco - Mkhitaryan atterra un difensore dell'Ajax a ridosso dell'area biancorossa, Oliver interviene. Secondo msn.com
Ci pensa Thuram: Marcus sblocca l'Inter di testa e firma l'1-0 sull'Ajax - È Marcus Thuram a portare in vantaggio l’Inter ad Amsterdam. Si legge su m.tuttomercatoweb.com