Ajax Inter 0-2 | finisce qui! Decide la sfida la doppietta di Thuram Chivu vince la prima gara in Champions League!
Appuntamento alle 21 alla Johan Cruijff Arena per Ajax Inter, la sfida del 1° turno della League Phase della Champions League Atmosfera elettrica alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, dove l’Ajax ospita l’Inter nella gara inaugurale della League Phase di Champions League. Un appuntamento dal significato particolare per Cristian Chivu, attuale tecnico nerazzurro ed ex difensore dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Champions League: Ajax-Inter 0-1e Paris SG-Atalanta 2-0. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggior - facebook.com Vai su Facebook
In campo alle 21 Ajax-Inter e Psg-Atalanta per la prima giornata di Champions League DIRETTA E FOTO #ANSA - X Vai su X
FINALE Ajax-Inter 0-2: la doppietta di Thuram regala un buon debutto europeo; Inter, che partenza: doppio Thuram e Ajax ko 2-0; Champions League: in campo Ajax-Inter 0-2.
Ajax-Inter 0-2: video, gol e highlights - Dopo una prima fase di gara equilibrata e con poche emozioni, Thuram si prende la scena andando vicino al gol, proc ... Secondo sport.sky.it
Ajax-Inter 0-2: Lautaro riposa, a Chivu basta un Thuram da Champions. Sommer decisivo - Fisicamente straripante, ancora a segno, decisivo come nessuno: a tanti interisti non sarà andata giù la sua mancata esultanza contro la Juve, ma stasera tutto il mondo nerazzurro si è aggrappato a Ma ... Lo riporta tuttosport.com