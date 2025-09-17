Ajax-Inter 0-2 Chivu | Abbiamo mostrato maturità

La serata di oggi 17 settembre ha sorriso all’Inter. Già, perché i nerazzurri sono stati abili ad espugnare un campo ostico come quello dell’Ajax con un netto 2-0, figlio della doppietta di Marcus Thuram. Un successo fondamentale sotto ogni punto di vista, per lasciarsi alle spalle la sconfitta per 4-3 con la Juventus e mettere in cascina 3 punti fondamentali per il girone unico di Champions League. I meneghini cominciano la loro avventura europea, quindi, nel migliore dei modi. Al termine del match, il tecnico Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video: “ Abbiamo dimostrato maturità, è sempre importante partire bene dato il nuovo format. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

