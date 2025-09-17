Ajax Inter 0-1 LIVE | la sblocca Thuram! Fine primo tempo

Calcionews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento alle 21 alla Johan Cruijff Arena per Ajax Inter, la sfida del 1° turno della League Phase della Champions League Atmosfera elettrica alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, dove l’Ajax ospita l’Inter nella gara inaugurale della League Phase di Champions League. Un appuntamento dal significato particolare per Cristian Chivu, attuale tecnico nerazzurro ed ex difensore dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ajax inter 0 1 live la sblocca thuram fine primo tempo

© Calcionews24.com - Ajax Inter 0-1 LIVE: la sblocca Thuram! Fine primo tempo

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

Ajax vs Inter Live: UEFA Champions League 2025/26 Fase campionato; Ajax-Inter LIVE; Ajax - Inter (0-0) Champions League 2025.

ajax inter 0 1Ajax-Inter, il risultato in diretta LIVE - L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha giocato per entrambe le squadre ed è stato capitano dell'Ajax contro l'Inter in una partita della fase a gironi della UEFA Champions League nel 2002. Lo riporta sport.sky.it

ajax inter 0 1LIVE - Ajax-Inter 0-0, 30': conclusione di Dimarco su azione da corner, tiro senza troppe pretese - Dimarco raccoglie il pallone respinto dalla difesa sul corner e calcia al volo. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ajax Inter 0 1