Ajax-Inter 0-1 la cronaca LIVE | Thuram sblocca il match fine primo tempo
L’attesa è finita e per l’Inter è tempo di dare il via al cammino in Champions League. I nerazzurri hanno messo in archivio la sconfitta per 4-3 con la Juventus e desiderano rialzarsi, dimostrando di essere una squadra competitiva. L’occasione migliore arriva in campo internazionale nella gara con l’Ajax, in programma oggi mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena per il primo turno del girone unico di Coppa Campioni. Una gara estremamente delicata, contro un cliente di storia e tradizione. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti fra i lancieri e la Beneamata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Ajax vs Inter Live: UEFA Champions League 2025/26 Fase campionato; Ajax-Inter LIVE; Ajax - Inter (0-0) Champions League 2025.
Ajax-Inter, il risultato in diretta LIVE - L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha giocato per entrambe le squadre ed è stato capitano dell'Ajax contro l'Inter in una partita della fase a gironi della UEFA Champions League nel 2002. Si legge su sport.sky.it
LIVE - Ajax-Inter 0-0, 30': conclusione di Dimarco su azione da corner, tiro senza troppe pretese - Dimarco raccoglie il pallone respinto dalla difesa sul corner e calcia al volo. Lo riporta msn.com