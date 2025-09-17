Ajax-Inter 0-0 la cronaca LIVE | inizia il match
L’attesa è finita e per l’Inter è tempo di dare il via al cammino in Champions League. I nerazzurri hanno messo in archivio la sconfitta per 4-3 con la Juventus e desiderano rialzarsi, dimostrando di essere una squadra competitiva. L’occasione migliore arriva in campo internazionale nella gara con l’Ajax, in programma oggi mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena per il primo turno del girone unico di Coppa Campioni. Una gara estremamente delicata, contro un cliente di storia e tradizione. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti fra i lancieri e la Beneamata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Ajax-Inter su Prime Video: la Champions oggi in diretta da Amsterdam - X Vai su X
#Inter, tutto pronto per l’#Ajax. Una notte di esordi in #Champions da #Chivu forse insieme a Pio #Esposito https://buff.ly/KcHbEM3 Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/AZIIQpH - facebook.com Vai su Facebook
Ajax - Inter (0-0) Champions League 2025; Ajax-Inter 1-0 LIVE; Champions League: alle 21 scendono in campo Ajax-Inter e Paris SG-Atalanta - Paris SG-Atalanta, cronaca testuale.
LIVE, Ajax-Inter 0-0: dentro Pio Esposito. Confermati Barella e Mkhitaryan a centrocampo - Debutto europeo per la squadra di Chivu che questa sera alla affronterà l'Ajax per la prima gara del cammino nella ... Segnala msn.com
LIVE - Ajax-Inter, verso la prima di Champions League: fra pochi minuti il calcio d'inizio alla Cruijff Arena - Ma fra pochi minuti sarà calcio d'inizio alla Cruijff Arena. Si legge su msn.com