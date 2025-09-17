Anche in Fiera l’associazione " Il Sogno di Gaia " ha portato avanti la sua mission e ora sta organizzando un torneo di burraco il 25 ottobre al teatro di XII Morelli per continuare la raccolta fondi che servirà per un acquisto importante. Gruppo nato nel 2024 in memoria di Gaia Guidoboni, scomparsa a soli 20 anni per una crudele malattia. Da quel dolore la madre Barbara e i suoi amici più stretti hanno fatto nascere un atto d’amore, un ponte tra ciò che Gaia sognava di fare per gli altri e ciò che loro stanno cercando di realizzare, passo dopo passo, in sua memoria. "Il dolore per la scomparsa di Gaia a febbraio 2024 è ancora troppo fresco – dice mamma Barbara – ma sapevamo bene quali erano i suoi obiettivi: aiutare i bambini, aiutare gli altri, come lei avrebbe voluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Aiutiamo i più giovani per la memoria di Gaia"