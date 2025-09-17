Airbag fluidi e spinta inversa | così un popcorn gigante può salvare dal disastro aereo

Mai più incidenti come il volo 171 di Air India che ha provocato la morte di 242 passeggeri con lo schianto al suolo poco tempo dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad il 12 giugno. A provare a cambiare il futuro dei voli aerei c'è il progetto Rebirth, il primo sistema di sopravvivenza agli incidenti basato sull'intelligenza artificiale. Cos'è il progetto "Rinascita". Se è impossibile per i piloti governare il proprio volo, ecco che questo sistema attiva airbag intelligenti, fluidi ad assorbimento d'urto e spinta inversa a mezz'aria trasformando gli incidenti mortali in atterraggi sicuri come spiegano dettagliatamente due ingegneri aeronautici che lavorano al Birla Institute of Technology and Science (India) e si sono gettati a capofitto su questo progetto dopo il disastro di giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

