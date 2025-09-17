Air Force One di Trump sfiora collisione con aereo Spirit Airlines

Imolaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura in volo per il presidente Trump. Un jet passeggeri della compagnia Spirit Airlines si è avvicinato troppo all'Air Force One. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

air force one di trump sfiora collisione con aereo spirit airlines

© Imolaoggi.it - Air Force One di Trump sfiora collisione con aereo Spirit Airlines

In questa notizia si parla di: force - trump

Trump:"Cronisti WSJ giù da Air Force 1"

Trump si mette a capo di una task force olimpica per Los Angeles 2028

Los Angeles 2028, Donald Trump guiderà in prima persona la task force per garantire la sicurezza alle Olimpiadi

Trump, l'Air Force One sfiora un volo low cost della Spirit Airlines. I controllori: «Fate attenzione, spegnete l'iPad»; Air Force One sfiora collisione con un aereo Spirit Airlines: rischio tragedia per Trump; Sopra Long Island: Un aereo passeggeri si avvicina troppo all'Air Force One di Trump: «Vira subito!» |.

air force one trumpAir Force One og Spirit Airlines holdt nesten på å kollidere: Donald Trump unngikk så vidt en tragedie - Manovra d’emergenza sopra Long Island: Air Force One sfiora la collisione con un aereo Spirit Airlines. Scrive notizie.it

Air Force One sfiora collisione con un aereo Spirit Airlines: rischio tragedia per Trump - Paura nei cieli sopra Long Island: un aereo di linea si avvicina troppo all’Air Force One con Trump a bordo. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Air Force One Trump