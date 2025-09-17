Ai funerali della duchessa così Kate Middleton il dettaglio nasconde un significato molto particolare
La giornata di ieri ha segnato un momento di profonda tristezza per la Royal Family britannica. Dopo i dieci giorni di lutto ufficiale, nel pomeriggio si sono svolti i funerali di Katharine Worsley, Duchessa del Kent, scomparsa all’età di 92 anni. La cerimonia ha avuto luogo nella solenne cornice della Cattedrale di Westminster, a Londra, e ha visto la partecipazione dei membri più in vista della Casa reale. La Duchessa, cugina della regina Elisabetta II e per decenni la più anziana tra i Windsor ancora attivi, era considerata una figura di riferimento per il suo impegno costante e discreto. La funzione si è distinta per alcuni aspetti peculiari, dovuti alle scelte personali della stessa Katharine, che si era allontanata dalla chiesa anglicana, abbracciando un percorso spirituale differente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
