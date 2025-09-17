Agroalimentare Palazzo Reale di Napoli ospita ' Campania Mater' per futuro del settore - Guarda la diretta dell' evento

Napoli, 11 set. (AdnkronosLabitalia) - Il 17 e 18 settembre il Palazzo Reale di Napoli diventa cornice di 'Campania Mater', una due giorni interamente dedicata all'agricoltura e alle eccellenze agroalimentari della Campania ( GUARDA LA DIRETTA DELL'EVENTO ). Promosso dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, l'evento sarà inaugurato dal presidente Vincenzo De Luca e si configura come una vera e propria maratona di confronto: tre convegni e nove focus tematici con il coinvolgimento di imprese, istituzioni, associazioni, ricercatori e cittadini. Campania Mater è un'espressione che racchiude in sé tre aggettivi chiave che ne definiscono l'identità: sostenibile, generosa, futura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

