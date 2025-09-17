Agroalimentare Palazzo Reale di Napoli ospita ' Campania Mater' per futuro del settore - Guarda la diretta dell' evento
Napoli, 11 set. (AdnkronosLabitalia) - Il 17 e 18 settembre il Palazzo Reale di Napoli diventa cornice di 'Campania Mater', una due giorni interamente dedicata all'agricoltura e alle eccellenze agroalimentari della Campania ( GUARDA LA DIRETTA DELL'EVENTO ). Promosso dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, l'evento sarà inaugurato dal presidente Vincenzo De Luca e si configura come una vera e propria maratona di confronto: tre convegni e nove focus tematici con il coinvolgimento di imprese, istituzioni, associazioni, ricercatori e cittadini. Campania Mater è un'espressione che racchiude in sé tre aggettivi chiave che ne definiscono l'identità: sostenibile, generosa, futura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Conferenza stampa di presentazione della Fiera Agroalimentare Mediterranea Ufficio Stampa - Comunicato n.419 Martedì 23 settembre alle ore 11:00, presso la sala Giunta di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 50a edizione
Il Palazzo Reale di Napoli ospita “Campania Mater” - Il 17 e 18 settembre il Palazzo Reale di Napoli diventa cornice di “Campania Mater”, una due giorni interamente dedicata all’agricoltura e alle ... Scrive ilmattino.it
Campania Mater: a Napoli due giorni di confronto sul futuro dell'agricoltura regionale - Campania Mater porta al Palazzo Reale di Napoli esperti e istituzioni per discutere di sostenibilità, innovazione e futuro dell’agricoltura campana ... Segnala horecanews.it