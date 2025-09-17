Agrigento guarda al voto di primavera tra mini rimpasti cambi di gruppo e guerra dei numeri

Nessuno sembra volerne parlare. La risposta più comune è che, in fondo, le amministrative si terranno il prossimo anno e che quindi no, non ha senso discutere di come la politica si sta preparando al ritorno alle urne. Potrebbe in parte essere vero, perché troppe sono le variabili e troppo il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it