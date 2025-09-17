Agricoltura Lollobrigida | Campania eccellenza da proteggere Governo mai così vicino al settore
Napoli, 17 set. (Adnkronos) - ''Sono impegnato al G20 in Africa e non ho potuto essere fisicamente presente, ma non volevo che mancasse il mio saluto e il mio augurio a Campania Mater. Queste giornate sono un'occasione preziosa per continuare a ragionare su come proteggere il nostro sistema produttivo legato al settore primario: agricoltori, allevatori, pescatori e tutto il comparto della trasformazione'' ha dichiarato in un video messaggio il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida in occasione dell'evento Campania Mater che si sta svolgendo a Palazzo reale a Napoli, promosso dall'assessorato regionale agricoltura e dedicato alle eccellenze agroalimentari campane. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: agricoltura - lollobrigida
