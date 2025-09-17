Agricoltura Caputo Regione Campania | Con Campania Mater costruiamo modello agricolo futuro

Milano, 17 set. (Adnkronos) - ''Campania Mater nasce come spazio vivo di confronto, creatività e visione. Non è un appuntamento isolato, ma un percorso collettivo che vuole mettere al centro persone, competenze e passioni per costruire il modello agricolo del futuro''. Così l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo, ha presentato al Palazzo Reale di Napoli la due giorni dedicata al comparto agroalimentare campano, che ha registrato una partecipazione straordinaria con un'affluenza massiccia di pubblico, operatori e stakeholder provenienti da tutta la regione. Caputo ha spiegato che l'obiettivo di Campania Mater è duplice: da un lato riflettere sulle grandi sfide del settore, dall'altro trasformare ricerca e idee in proposte concrete, innovative e sostenibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

