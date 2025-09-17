Agostiniani Sip | Ampliare ricerca in età evolutiva in Italia
(Adnkronos) – "La ricerca nell'età evolutiva in Italia necessita di essere ampliata in modo significativo, perché i fondi dedicati sono sicuramente pochi. La presenza di una Fondazione che, in modo indipendente, favorisce la ricerca relativa all'utilizzo dei farmaci in età pediatrica, così come le strategie ideali di nutrizione nei nostri bambini e bambine, è sicuramente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: agostiniani - ampliare
Agostiniani (Sip): Ampliare ricerca in età evolutiva in Italia; Hamilton: A Gaza una tragedia, non possiamo restare a guardare; Agostiniani (Sip): “È fondamentale rafforzare la ricerca sull’età evolutiva in Italia”.
Agostiniani (Sip): “Ampliare ricerca in età evolutiva in Italia” - (Adnkronos) – “La ricerca nell’età evolutiva in Italia necessita di essere ampliata in modo significativo, perché i fondi dedicati sono sicuramente pochi. Secondo sassarinotizie.com
Vocazioni: agostiniani, dal 7 al 10 luglio a Cassano Murge incontro di discernimento per giovani in ricerca - “Un tempo di ascolto, preghiera e condivisione per interrogarsi sul senso della propria vocazione”: la Provincia agostiniana d’Italia propone un incontro di discernimento vocazionale, in programma dal ... Lo riporta agensir.it