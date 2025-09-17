Gli insulti omofobi, gli sputi e il pestaggio. La feroce aggressione è avvenuta in pieno centro a Roma, dove la notte di sabato 13 il 25enne Alessandro Ansaldo è stato preso di mira e picchiato da un gruppo di ragazzi al termine di una festa con amici. Alcuni passanti hanno assistito al pestaggio senza però intervenire in soccorso del giovane, che ha riportato varie ferite. Alessandro Ansaldo, appena rientrato nella Capitale dopo gli studi a Londra, è stato aggredito mentre stava percorrendo corso Vittorio Emanuele II per tornare a casa dopo aver preso parte alla festa vicino a piazza Venezia. Secondo quanto emerge, un gruppo di ventenni lo ha accerchiato e gli ha strappato un ventaglio dalle mani, urlandogli “fro*** di me***”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aggressione omofoba con pugni e sputi: 25enne pestato dal branco a Roma