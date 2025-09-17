Aggressione in ospedale e un macchinario rotto | allontanato Pino ' o pazzo di Mare fuori

Today.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore della fiction "Mare fuori", Artem Tkachuk, è stato allontanato dai carabinieri dopo aver dato in escandescenze al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli. Per motivi ancora da chiarire, il giovane di 25 anni, che nella serie ha impersonato il ruolo di "Pino 'o pazzo", avrebbe. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aggressione - ospedale

Aggressione choc, ragazza all’ospedale: al setaccio le telecamere

Aggressione in centro, uomo di 30 anni dà una testata a un ragazzo. Portato in ospedale

Firenze, paura in Sant’Ambrogio. Aggressione choc in piazza. Giovane finisce in ospedale

Aggressione in ospedale e un macchinario rotto: allontanato Pino 'o pazzo di Mare fuori; Napoli, aggressione in ospedale: bloccato l'attore Tkachuk, 'Pino o pazzo' di Mare Fuori; Mare Fuori, Artem Tkachuk scatenato in ospedale: danneggiati una porta e i macchinari del Pellegrini, bloccato dai Carabinieri.

aggressione ospedale macchinario rottoMedici e infermieri aggrediti in ospedale, a Verona arriva il «salvavita»: un badge con pulsante allerterà i colleghi e la sicurezza - Il nuovo sistema senza fili per proteggere gli operatori sanitari con bluetooth e localizzazione. Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Arrestato il protagonista dell'ultima aggressione in ospedale a Udine - La Polizia di Udine ha arrestato un cittadino marocchino di 32 anni per aggressione a personale sanitario. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Ospedale Macchinario Rotto