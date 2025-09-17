Aggressione in ospedale e un macchinario rotto | allontanato Pino ' o pazzo di Mare fuori
L'attore della fiction "Mare fuori", Artem Tkachuk, è stato allontanato dai carabinieri dopo aver dato in escandescenze al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli. Per motivi ancora da chiarire, il giovane di 25 anni, che nella serie ha impersonato il ruolo di "Pino 'o pazzo", avrebbe. 🔗 Leggi su Today.it
