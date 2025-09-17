Aggressione in ospedale denunciato l’attore di ‘Mare fuori’ Artem Tkachuk | i dettagli
Torna a far parlare di se l'attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di 'Pino 'o pazzo' nella fiction 'Mare Fuori'. 🔗 Leggi su Golssip.it
In questa notizia si parla di: aggressione - ospedale
Aggressione choc, ragazza all’ospedale: al setaccio le telecamere
Aggressione in centro, uomo di 30 anni dà una testata a un ragazzo. Portato in ospedale
Firenze, paura in Sant’Ambrogio. Aggressione choc in piazza. Giovane finisce in ospedale
Ospedale dell'Angelo: aggressione in Pronto Soccorso nella serata di ieri Nella serata di ieri si è dovuto registrare, al Pronto Soccorso di Mestre, un nuovo episodio di violenza verbale e fisica contro la struttura e gli operatori: ne è stato protagonista un utente t - facebook.com Vai su Facebook
Il litigio sfocia in aggressione con coltellate, due persone in ospedale https://ift.tt/MIPXCpu https://ift.tt/hEizJoT - X Vai su X
Aggressione in ospedale, denunciato l'attore di 'Mare fuori' - Torna a far parlare di se l' attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di 'Pino 'o pazzo' nella fiction di successo 'Mare Fuori': oggi il 118 l'ha accompagnato nell'ospedale Vecchio ... Lo riporta ansa.it
Aggressione in ospedale a Napoli, intervengono i carabinieri: coinvolto attore di Mare Fuori - Momenti di grande agitazione si sono registrati oggi al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove Artem Tkachuk, 25enne noto per il ruolo di “Pino ‘o pazzo ” nella fiction Mare ... Riporta notizie.it