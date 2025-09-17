In questa notizia si parla di: aggressione - agli

Doppia aggressione verbale agli agenti, 17enne segnalato alla Procura minorile

Prima lite con la security, poi aggressione con gomitate agli agenti: arrestato 35enne

Vietato l'ingresso ai cani e agli ebrei nelle Università italiane. Ecco, nella stessa giornata dell'aggressione a Pisa del professor Rino Casella, accusato da un gruppo di studenti proPal di essere un "sionista", un altro docente, questo israeliano, viene affrontato

Aggressione lavoratori a Montemurlo. Gioffredi: "Solidarietà piena agli operai in lotta" Prato, 16.09.2025 – «Assolutamente inaccettabile che si aggrediscano lavoratori in lotta per i loro diritti», si esprime così il segretario generale della CGIL Prato Pistoia

Aggressione agli operai davanti alle fabbriche, la procura apre un'inchiesta; Aggressione ai lavoratori in sciopero, sotto sequestro le telecamere. Sabato manifestazione a Montemurlo; Montemurlo, violenta aggressione contro gli operai in sciopero: «Picchiati da più persone dell'azienda».

Prato, calci e pugni agli operai in sciopero: “Picchiati dai proprietari dell’azienda”. Il video dell’aggressione - Il presidio sindacale organizzato da alcuni giorni davanti ai cancelli dell’azienda “L’Alba”, a Prato, è degenerato in uno scontro fisico tra gli operai in sciopero e i rappresentanti dell’azienda, in ... Segnala blitzquotidiano.it