Aggressione agli operai davanti alle fabbriche la procura apre un' inchiesta

Firenzetoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Prato ha aperto un’inchiesta nei confronti degli autori dell’aggressione all'uomo di trent'anni originario del Bangladesh malmenato ieri mentre partecipava ad uno sciopero davanti all’azienda “L’Alba” di via delle Lame, a Montemurlo. Un'aggressione documentata da un breve video. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

