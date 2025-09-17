Aggressione agli operai davanti alle fabbriche la procura apre un' inchiesta
La procura di Prato ha aperto un’inchiesta nei confronti degli autori dell’aggressione all'uomo di trent'anni originario del Bangladesh malmenato ieri mentre partecipava ad uno sciopero davanti all’azienda “L’Alba” di via delle Lame, a Montemurlo. Un'aggressione documentata da un breve video. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Aggressione lavoratori a Montemurlo. Gioffredi: “Solidarietà piena agli operai in lotta” Prato, 16.09.2025 – «Assolutamente inaccettabile che si aggrediscano lavoratori in lotta per i loro diritti», si esprime così il segretario generale della CGIL Prato Pistoia Da - facebook.com Vai su Facebook
Prato, aggressione a calci e pugni a operai in sciopero. VIDEO - La tensione è degenerata durante il presidio sindacale che si stava svolgendo davanti ai cancelli dell’azienda “L’Alba”, al confine tra Prato e Montemurlo. Come scrive tg24.sky.it
Prato, calci e pugni agli operai in sciopero: “Picchiati dai proprietari dell’azienda”. Il video dell’aggressione - Il presidio sindacale organizzato da alcuni giorni davanti ai cancelli dell’azienda “L’Alba”, a Prato, è degenerato in uno scontro fisico tra gli operai in sciopero e i rappresentanti dell’azienda, in ... Segnala blitzquotidiano.it