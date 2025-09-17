Aggressione agli operai davanti alle fabbriche la procura apre un' inchiesta

La procura di Prato ha aperto un’inchiesta nei confronti degli autori dell’aggressione all'uomo di trent'anni originario del Bangladesh malmenato ieri mentre partecipava ad uno sciopero davanti all’azienda “L’Alba” di via delle Lame, a Montemurlo. Un'aggressione documentata da un breve video. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Aggressione lavoratori a Montemurlo. Gioffredi: “Solidarietà piena agli operai in lotta” Prato, 16.09.2025 – «Assolutamente inaccettabile che si aggrediscano lavoratori in lotta per i loro diritti», si esprime così il segretario generale della CGIL Prato Pistoia Da - facebook.com Vai su Facebook

Prato, aggressione a calci e pugni a operai in sciopero. VIDEO - La tensione è degenerata durante il presidio sindacale che si stava svolgendo davanti ai cancelli dell’azienda “L’Alba”, al confine tra Prato e Montemurlo. Lo riporta tg24.sky.it

Violenta aggressione nei confronti degli operai in sciopero. I sindacati: 'Pronti alla mobilitazione' - Il sindacato sudd Cobas denuncia l'aggressione agli operai in sciopero di una fabbrica di Montemurlo, in provincia di Prato. 055firenze.it scrive