Aggredito alle spalle per una collana mentre passeggia | cade a terra e batte la testa
Esperienza da incubo per un uomo di 87 anni, nella serata di ieri – martedì 16 settembre – nel centro di Travagliato. L’anziano è stato assalito alle spalle mentre passeggiava per le vie della cittadina: un uomo gli si è avvicinato e, afferrata con forza la collana che portava al collo, gliel’ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: aggredito - spalle
Aggredito alle spalle e derubato dello smartphone, localizza i responsabili e li blocca alla stazione
Aggredito alle spalle mentre butta la spazzatura: lussazione alla spalla per un 76enne
Aggredito e gettato a terra alle spalle del Duomo: cercano di portargli via la bici
James McAvoy aggredito in un bar a Toronto: colpito alle spalle da un uomo, cosa è successo ? - facebook.com Vai su Facebook
Anziana aggredita alle spalle e rapinata della catenina d'oro https://ift.tt/RA1HhFC https://ift.tt/dwlA5PR - X Vai su X
Aggredito alle spalle (per una collana) mentre passeggia: cade a terra e batte la testa; Aggredito alle spalle mentre butta la spazzatura: lussazione alla spalla per un 76enne; Via Indipendenza, ladri al lavoro: gli strappano la collana e scappano.
Aggredita in casa mentre guarda la tv, ladro palpeggia un'80enne e le strappa la collana d'oro - MONTEGRANARO Entra da una finestra lasciata aperta per il caldo, molesta sessualmente l’anziana proprietaria di 80 anni, le strappa la collana dal collo e scappa. Come scrive msn.com