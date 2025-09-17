Un pugno. L’inseguimento. Un calcio. Un gazebo che viene ribaltato. Appare un altro uomo e giù ancora pugni. È tutto in un video di una quarantina di secondi che arriva dal distretto industriale di Prato, cuore del “made in Italy”. Le immagini sono inequivocabili. Il sindacato SUDD Cobas denuncia che a praticare la violenza è stata la proprietaria della Alba srl. Aiutata da altre persone. A subire la violenza sono invece i suoi dipendenti. Uno, un operaio bangladese di 25 anni, ha ricevuto cinque giorni di prognosi per i colpi subiti. Strano che il Governo Meloni, così attento a denunciare il rischio violenza fomentato dalla sinistra, sia muto e cieco di fronte alle botte padronali contro gli operai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aggrediti operai in sciopero a Prato: la loro è una ribellione contro lo sfruttamento nella filiera della moda