Aggredisce i carabinieri con graffi e sputi in tasca un coltello | arrestata

Nel pomeriggio del 16 settembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Modena hanno arrestato una donna di 31 anni, ritenuta responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto abusivo di un coltello .L'intervento è scattato dopo che una chiamata al 112 ha segnalato una persona. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sputa e minaccia ragazzi, poi aggredisce carabinieri. In manette un 34enne

Rompe il braccialetto elettronico, poi aggredisce i carabinieri in strada

Aggredisce la sua ex in piazza davanti ai passanti: intervengono i carabinieri

Ragusa, maltratta la moglie e aggredisce carabinieri con martello: arrestato #ragusa - X Vai su X

Leggi su Tgr Abruzzo Aggredisce la madre, 58enne in manette Arrestato nella notte dai Carabinieri, che hanno fermato l'ennesima aggressione all'anziana madre, un 58enne di Sulmona - facebook.com Vai su Facebook

Soccorso dai sanitari, li aggredisce a calci e sputi e schiaffeggia i carabinieri. La dottoressa si barrica in bagno: «Ero l'unico medico: non potevo farmi male» - Una sequenza durata pochi minuti ma che ha colto alla sprovvista il personale sanitario, i vigili del fuoco e i carabinieri che ieri notte si sono ... ilgazzettino.it scrive

