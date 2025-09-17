Aggredisce a colpi di martello un compagno di scuola | arrestato un 17enne

Napolitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri, questa mattina, sono intervenuti presso l’istituto tecnico industriale a piazza Santa Maria della fede.Poco prima dell’ingresso in classe uno studente 18enne sarebbe stato aggredito da un 17enne con un martello. I due frequentano la stessa scuola e andavano in classe insieme fino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

