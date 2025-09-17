Dopo la ‘mano verde’ di Freak of Nature, l’artista green che impresse il suo marchio di denuncia su centro negozi sfitti in città, numerandoli ad uno ad uno nelle vetrine, la mano dolce e colorata di chi esprime i suoi desideri su ciò che vorrebbe che riempisse i locali sfitti. E così, i giorni scorsi, un bel mattino, i visitatori si sono ritrovati vetrine spente del centro, da via Zeffirino Re (la più colpita) a corso Mazzini e altri ancora con i post-it scritti a mano. Si è pensato a un raid di anonimi romantici, in realtà l’iniziativa era organizzata, ma degna di nota resta. "Sì, è opera nostra", spiega Michele Di Giacomo, direttore artistico del festival di Fume ‘Città Viva’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affissi in centro storico: "Bigliettini con i desideri su come riaccendere le vetrine spente"