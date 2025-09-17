Affari Tuoi punge Gerry Scotti parte sigla de La Ruota della Fortuna | De Martino non si trattiene

Il confronto a distanza tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sta facendo discutere. Il motivo? La strategia comunicativa messa in atto da Mediaset. Da una parte c’è una rete che finalmente sembra aver ritrovato un programma in grado di tenere testa alla Rai in questa delicata fascia oraria. Dall’altra, invece, chi preferisce commentare con garbo, senza usare parole forti e attaccare. Il risultato? Chi grida al miracolo da un lato e chi se la ride beatamente dall’altro. Ecco cos’è accaduto infatti nello studio di Roma del gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it

