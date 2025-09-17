Affari Tuoi Leonardo segue il consiglio del Veggente ma poi accetta 25mila euro | Nella vita bisogna accontentarsi
Nella puntata di Affari Tuoi del 17 settembre, la partita di Leonardo Pepe. Il concorrente si affida al suggerimento di Giuseppe del Lazio, soprannominato il "Veggente", e accetta il cambio. Alla fine, però, preferisce non rischiare e dice sì all'offerta del Dottore: nel suo pacco aveva 200mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Affari Tuoi, il gran finale: l’ultimo saluto di Stefano De Martino
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SAN CASCIANO - Sofia Albano, sancascianese 22enne, in gara ad “Affari Tuoi” questa sera: con lei la sorella Melania. Dopo giorni di attesa, finalmente stasera è entrata in gara. Accanto a lei la sorella Melania: vedremo, alla fine della trasmissione, come sar - facebook.com Vai su Facebook
#AffariTuoi e #LaRuotaDellaFortuna? «Io non credo di dover arginare qualcuno, ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come 2 commercianti con la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e comincian - X Vai su X
Chi è Leonardo dell'Umbria, concorrente di Affari tuoi del 17 settembre? - Mercoledì 17 settembre 2025 gioca ad Affari tuoi Leonardo dell'Umbria che arriva da Spoleto in provincia di Perugia e lavora in ospedale come infermiere. Secondo tag24.it
Leonardo Pepe vince 25 mila euro ad Affari Tuoi - L'infermiere spoletino grande protagonista della puntata odierna del celebre game show condotto da Stefano De Martino: accettata l'offerta del Dottore ... Segnala spoletonline.com