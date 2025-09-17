Affari Tuoi De Martino sbotta | Lei è un cretino Colpa della Ruota della Fortuna

Pacchi, Dottore e. Stefano De Martino. Siamo nello studio di Affari Tuoi, il game-show campione in termini di share in onda ogni sera su Rai 1. La puntata è quella di mercoledì 17 settembre. Ultimo capitolo della sfida con La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5, un duello serratissimo e chiacchieratissimo e destinato a durare a lungo. E ad Affari Tuoi è accaduto qualcosa di. incredibile. Ma procediamo con ordine. In gara ecco Leonardo, da Spoleto e in rappresentanza dell'Umbria, soprannominato “Umberto” a causa di un curioso errore in una chat tra pacchisti. Accanto a lui il padre Luigi, ex assistente capo della polizia penitenziaria oggi in pensione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, De Martino sbotta: "Lei è un cretino". Colpa della "Ruota della Fortuna"...

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

Affari Tuoi, il gran finale: l’ultimo saluto di Stefano De Martino

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

Spoleto ad ‘Affari Tuoi’ su Rai Uno: Leonardo vince 25 mila euro - X Vai su X

SAN CASCIANO - Sofia Albano, sancascianese 22enne, in gara ad “Affari Tuoi” questa sera: nel finale accetta (e vince) 60mila euro. Dopo giorni di attesa, finalmente stasera è entrata in gara. Accanto a lei la sorella Melania: finale con due pacchi rossi, 10 e 2 - facebook.com Vai su Facebook

Affari Tuoi, chi è il “Veggente” Giuseppe del Lazio: il lavoro e la ‘dote’ speciale che ha stregato De Martino; Affari Tuoi, Ilaria si illude ma Stefano De Martino la gela: la sua partita è stravolta; Affari Tuoi, De Martino bacia la pacchista ma non basta. Disastro in studio.

“Gira la ruota”, ad Affari Tuoi parte la sigla della Ruota della Fortuna e Stefano De Martino saluta Gerry Scotti - Clamoroso ad Affari Tuoi: il Dottore manda in onda lo stacchetto de La Ruota della Fortuna. Lo riporta fanpage.it

Affari Tuoi, Leonardo da Spoleto accetta 25 mila euro e cade nella trappola del dottore: come è andata - E' stata la prima volta dell'Umbria nella nuova edizione di Affari tuoi, la seconda condotta da Stefano De Martino. corrieredellumbria.it scrive