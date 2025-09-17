Aeroporti Sea sospende a Linate servizio di ricnoscimento facciale
Roma, 17 set. (askanews) – La società di gestione aeroportuale Sea comunica la sospensione del servizio di riconoscimento facciale “FaceBoarding” all’aeroporto di Milano Linate. Tale decisione, spiega la società, fa seguito al provvedimento notificato dal Garante per la Protezione dei dati personali, in conclusione a una serie di verifiche sul sistema aeroportuale e basato principalmente sull’Opinion 112024 non vincolante del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali rilasciata per un caso ritenuto similare. Per Sea, primo gestore in Italia a utilizzare questa tecnologia, il Garante ha disposto la misura della limitazione provvisoria del trattamento dei dati biometrici attraverso il sistema “FaceBoarding” nelle more della conclusione dell’istruttoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
