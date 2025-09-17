Adzic esulta dopo Juve Borussia Dortmund | il messaggio del talento montenegrino gasa sui social – FOTO
Adzic esulta dopo Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni del montenegrino sui social dopo il successo. In una serata che rimarrà nella storia della Juventus, ricca di emozioni e colpi di scena, a far parlare di sé non sono stati solo i gol e la storica rimonta, ma anche le parole dei protagonisti. Tra i volti nuovi che si sono imposti, spicca quello di Adzic, montenegrino che ha saputo conquistare in fretta l’affetto dei tifosi con la sua grinta e le sue prestazioni. Dopo l’epico pareggio per 4-4 contro il Borussia Dortmund, in una partita in cui la squadra bianconera ha compiuto un’impresa che sembrava impossibile, il giocatore ha voluto esprimere le sue sensazioni sui social media, celebrando il carattere del gruppo e, al tempo stesso, dando un segnale forte per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: adzic - esulta
Ezio Greggio esulta ancora: «Adzic amari per l’Inter! Yildiz come Del Piero? Alt, serve tempo ma… Per lo Scudetto ce lo ha insegnato Boniperti»
La cosa più surreale della mia vita è stata esultare per Adzic, tornare sul pullman e scoprire che in realtà è Kelly DIO COME SIAMO RINCOGLIONITI TUTTI AHAHAAHAHHAAH - X Vai su X
ADZIC spacca la porta e fa INFURIATE gli interisti, SVELATO cosa significa la sua esultanza: https://bit.ly/3JZzxlW - facebook.com Vai su Facebook
Il derby d'Italia è della Juve: Inter battuta 4-3; Juve-Dortmund, il gol è di Adzic! Il 4-4 è suo per tutto lo Stadium, un errore...Champions; Juve-Inter 4-3, gioiello di Adzic e bianconeri primi. La partita.
Juve-Dortmund, il gol è di Adzic! Il 4-4 è suo per tutto lo Stadium, un errore...Champions - Serata da ricordare (in tutti i sensi) quella tra Juventus e Borussia Dortmund, valida per la prima giornata della fase a campionato della Champions League. Da tuttosport.com
Nuova squadra per Adzic, la decisione della Juve è pazzesca - Ecco come i bianconeri lo hanno convinto a non andarsene ... Scrive diregiovani.it