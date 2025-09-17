Adolescenti che si confidano con ChatGPT | i consigli ai genitori

S empre più adolescenti usano l’intelligenza artificiale. La utilizzano come strumento di studio, per cercare informazioni, alle volte per divertirsi. Ma spesso anche per sfogarsi e per cercare supporto emotivo. Incel: chi sono i protagonisti della serie Netflix “Adolescence” X Secondo un sondaggio di Common Sense Media – organizzazione no-profit americana che si impegna a ridurre i potenziali danni di tecnologia e media su bambini e adolescenti attraverso la valutazione di film, games, programmi TV e app – circa il 72% dei ragazzi negli Stati Uniti ha utilizzato compagni di intelligenza artificiale almeno una volta e più della metà lo fa ogni giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Adolescenti che si confidano con ChatGPT: i consigli ai genitori

Non rassegnati nè apocalittici, non permettiamo tutto e non vietiamo tutto. Mia intervista su @LaStampa sul caso degli adolescenti che si confidano all’ #intelligenzaartificiale . @PontIstGP2 @PontAcadLife @call_rome @antoniopalmieri @PastaStefano @Mil - X Vai su X

