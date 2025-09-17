Adolescenti che si confidano con ChatGPT | i consigli ai genitori

S empre più adolescenti usano l’intelligenza artificiale. La utilizzano come strumento di studio, per cercare informazioni, alle volte per divertirsi. Ma spesso anche per sfogarsi e per cercare supporto emotivo. Incel: chi sono i protagonisti della serie Netflix “Adolescence” X Secondo un sondaggio di Common Sense Media – organizzazione no-profit americana che si impegna a ridurre  i potenziali danni di tecnologia e media su bambini e adolescenti attraverso la valutazione di film, games, programmi TV e app – circa il 72% dei ragazzi negli Stati Uniti ha utilizzato compagni di intelligenza artificiale almeno una volta e più della metà lo fa ogni giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

