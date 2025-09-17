Adli piano saltato | Moretto rivela un retroscena importante sull’ex Milan
Yacine Adli, rientrato al Milan dal prestito alla Fiorentina, si è trasferito a titolo definitivo all'Al-Shabab. Ma c'è un retroscena. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Lo stipendio definitivo di Adli all'Al-Shabab è di 6 milioni di euro netti. In estate Adli è stato cercato soprattutto da due club italiani, il Sassuolo e il Torino, ma il calciatore non era convinto né dell'una né dell'altra destinazione @MatteMoretto - X Vai su X
