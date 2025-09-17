Addio alla dottoressa Luisa Cutolo | Ha dato tanto fino alla fine
Lutto a Napoli e Pozzuoli per l'improvvisa e prematura scomparsa della dottoressa Luisa Cutolo. L'annuncio è arrivato sui social: “Luisa Cutolo non è più con noi. Neuropsichiatra infantile appassionata, competente e attenta alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. Va via prematuramente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: addio - dottoressa
Artestetica Di Pistone Francesca. Fireboy DML · Friday Feeling. Volete dire addio alle GAMBE GONFIE? Ecco il secondo pacchetto della collaborazione con la Dottoressa Giulia Rapetti! Ci trovi in Corso Libertà 61 a Canelli Come prenotare? Scrivici o - facebook.com Vai su Facebook
Addio alla dottoressa Luisa Cutolo: Ha dato tanto fino alla fine.
Addio Luisa Laureati, dalle gallerie a Briganti una vita a regola d’arte - Ho finito a fatica il liceo e ho voluto subito cominciare a lavorare»: così, con la sublime autoironia che la ... Da repubblica.it