Addio ai peli superflui con l’epilatore di Braun | oggi è in sconto e risparmi il 13% su Amazon
Prendersi cura della pelle del viso in modo pratico e completo è una delle esigenze più sentite da chi desidera mantenere un aspetto curato e fresco ogni giorno. Oggi, grazie al Braun FaceSpa Pro SE921, è possibile affidarsi a un unico dispositivo per gestire epilazione, detersione e massaggio, con la comodità di poterlo utilizzare a casa propria. In questo periodo, il prodotto viene proposto su Amazon con uno sconto del 13%, scendendo a 119,99 euro rispetto al prezzo di listino di 138,42 euro. Si tratta di un’occasione interessante per chi sta valutando l’acquisto di un dispositivo multifunzione dedicato alla cura del viso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: addio - peli
Addio peli di cane e gatto su divani e tappeti. La spazzola rivoluzionaria da provare ora
Addio polvere, peli e acari con l'aspirapolvere senza sacco di Philips: ti stupirà
Addio ai peli superflui con questo epilatore a luce pulsata di nuova generazione: best buy su Amazon
Vuoi dire addio ai peli superflui su petto e spalle? Dal 16 al 23 settembre approfitta della promo speciale: 10 sedute di epilazione laser uomo a metà prezzo: 250€ invece di 500€. Posti limitati: prenota ora su WhatsApp 328 8034005 Via Dott. Don - facebook.com Vai su Facebook
Addio ai peli superflui con questo epilatore a luce pulsata di nuova generazione: best buy su Amazon - Scopri l’epilatore a luce pulsata di NALONE IPL: tecnologia 3. Segnala quotidiano.net