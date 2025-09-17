Addio agli oppioidi come antidolorifici studio in Giappone scopre l’alternativa
Gli oppioidi sono stati utilizzati come antidolorifici a lungo, ora potrebbero essere messi da parte con tutte le loro controindicazioni. Lo scopriamo da uno studio che proviene dal Giappone. Un gruppo di ricercatori ha studiato un nuovo antidolorifico ad alta efficacia e con decisamente meno effetti collaterali. Andiamo a scoprirli da vicino. (Notizie.com) Arriva dall’ Università di Kyoto, in Giappone, la scoperta per lo sviluppo di un nuovo antidolorifico ad alta efficacia che sia in grado di andare ad annullare il dolore in maniera decisamente più sicura rispetto a quanto accade oggi. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: addio - agli
Dì addio agli insetti fastidiosi: la lampada anti-zanzare, perfetta per l’estate, è in offerta lampo
Samsung dice addio agli anelli attorno alle fotocamere, non piacciono a nessuno
Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter fuori agli ottavi, addio Mondiale”
Esercito: «no» al miliardo supplementare per le munizioni, addio agli F-5 Tiger della Patrouille Suisse - X Vai su X
Addio agli allagamenti! La Pompa sommergibile ARUP 750PT è la soluzione pratica e potente per aspirare acqua da scavi, cantine, garage, pozzetti, fosse, piscine e molto altro. Potenza: 750 W Portata max: 13.000 l/h Prevalenza max: 8 m Compatta, - facebook.com Vai su Facebook
Morfina addio? Dal Giappone un’alternativa antidolore agli oppioidi; L’America si prepara a dire addio al lecca-lecca al Fentanyl, controverso antidolorifico; L’Fda approva il primo antidolorifico alternativo agli oppiodi.