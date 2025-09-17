Gli oppioidi sono stati utilizzati come antidolorifici a lungo, ora potrebbero essere messi da parte con tutte le loro controindicazioni. Lo scopriamo da uno studio che proviene dal Giappone. Un gruppo di ricercatori ha studiato un nuovo antidolorifico ad alta efficacia e con decisamente meno effetti collaterali. Andiamo a scoprirli da vicino. (Notizie.com) Arriva dall’ Università di Kyoto, in Giappone, la scoperta per lo sviluppo di un nuovo antidolorifico ad alta efficacia che sia in grado di andare ad annullare il dolore in maniera decisamente più sicura rispetto a quanto accade oggi. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Addio agli oppioidi come antidolorifici, studio in Giappone scopre l’alternativa