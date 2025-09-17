Addio a Palloni il signore della vela | Ha dedicato la sua vita al mare Era l’anima del Club nautico

"Buon vento Pietro". Rimini perde Pietro Palloni, grande appassionato di vela e per tanti anni al timone del Club nautico. La notizia della sua scomparsa è arrivata come una burrasca. Palloni si è spento improvvisamente nella notte tra lunedì e ieri. Negli ultimi tempi aveva problemi cardiaci e si sarebbe dovuto operare, prima o poi. Nonostante questo "ha condotto una vita normale e pienissima fino all’altro ieri – dicono commossi i suoi tre figli Elena, Giulia e Federico – Lui ha sempre avuto una gran voglia di vivere ed è riuscito a godersela fino all’ultimo". Nato nel 1943, nipote dello storico podestà di Rimini Pietro Palloni (da qui il famoso detto paga Palloni), aveva amato il mare fin da piccolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

