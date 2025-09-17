Un gesto d’amore nel dolore più grande. Mattia Restuccia, il bambino di 7 anni rimasto vittima del terribile incidente ad Adria (Rovigo), è tenuto in vita in attesa del prelievo degli organi, previsto per giovedì 18 settembre. Dopo l’intervento, verrà dichiarato il decesso e si potrà fissare la data delle esequie. In città sono già comparse le epigrafi che lo ricordano: l’immagine di Mattia con lo zainetto in spalla e la scritta commovente: «Mattia vivrà per sempre dentro di noi». La madre ha autorizzato la donazione, permettendo così che dal sacrificio del figlio possano nascere nuove speranze di vita per altri bambini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a Mattia, il bimbo di 7 anni travolto insieme alla mamma