Addio a Elena Lucia Parmegiani madre della collega Giulia Zaccariello L’abbraccio delle redazioni

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le direzioni, le redazioni e tutti i colleghi de ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano si stringono in un abbraccio commosso attorno alla collega Giulia Zaccariello nel difficile momento della perdita della madre Elena Lucia Parmegiani, scomparsa nella notte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

addio a elena lucia parmegiani madre della collega giulia zaccariello l8217abbraccio delle redazioni

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Elena Lucia Parmegiani, madre della collega Giulia Zaccariello. L’abbraccio delle redazioni

In questa notizia si parla di: addio - elena

Addio a Marco Bonamico, Certosa gremita per i funerali del Marine. La figlia Elena: “Buon viaggio papà”

Addio a Elena Gawronska, il cordoglio del sindaco di Cortona

Addio ad Elena, volontaria 30enne dalla Croce Rossa: il suo appello per la ricerca del cane Gully aveva fatto il giro d'Italia

Addio a Lucia Amadori, volontaria per vocazione - Per decenni ha tenuto puliti i parchi del paese girando con il suo carretto. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Elena Lucia Parmegiani